Burdur'da yılbaşı tedbirleri: 2 bin 831 kolluk gücü sahada olacak

Burdur'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde 2 bin 831 güvenlik personeli, 214 ekip ile halkın yoğun olduğu bölgelerde asayişi sağlamak için görev alacak.

Valilikten yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerindeki ana arterlerde ve sabit yol uygulama noktalarında, halkın yoğun olduğu güzergahlarda meydana gelebilecek trafik ve asayiş olaylarının önüne geçmek için gerekli planlamaların yapıldığı bildirildi. Yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık-2 Ocak tarihlerinde 24 saat boyunca emniyete bağlı 550 ekip ve bin 676 personelin, jandarmaya bağlı 331 ekip ve bin 155 personelin görev alacağı kaydedildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için kent genelinde toplamda 881 ekip ve 2 bin 831 personel sahada aktif olarak görev alacak. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
