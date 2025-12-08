Kamyonet yayaya çarptı: 1 yaralı

Burdur'da kamyonetin yaya geçidinde bir kişiye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Özgür Mahallesi Güzelleştirme Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. (33) idaresindeki 03 AIU 357 plakalı kamyonet, yaya geçidinde M.G.'ye (48) çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR