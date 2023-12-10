Burdur'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Burdur'da yaya geçidinden yola çıkan motosikletin seyir halindeki motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.40 sıralarında Burdur merkez Özgür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Baran Ş. (18) idaresindeki 15 ABY 425 plakalı motosiklet ile yaya geçidinden yola çıkan H.B.A. (17) idaresindeki 15 ABE 218 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası Ömer Baran Ş. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ömer Baran Ş. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü Çocuk Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR