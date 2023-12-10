Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Burdur'da yaya geçidinden yola çıkan motosikletin seyir halindeki motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralı hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan diğer sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burdur'da yaya geçidinden yola çıkan motosikletin seyir halindeki motosikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.40 sıralarında Burdur merkez Özgür Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Özgür Baran Ş. (18) idaresindeki 15 ABY 425 plakalı motosiklet ile yaya geçidinden yola çıkan H.B.A. (17) idaresindeki 15 ABE 218 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrası Ömer Baran Ş. yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ömer Baran Ş. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazaya karışan diğer motosiklet sürücüsü Çocuk Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burdur Ömer Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title