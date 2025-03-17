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Burdur'da Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Burdur'da Yaya Geçidinde Kaza: Kadın Hastaneye Kaldırıldı
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Burdur'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

Burdur'da yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 13.20 sıralarında Konak Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ferah K. (40) idaresindeki 15 ACV 461 plakalı otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Halide B.'ye (40) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan kadına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Halide B.'yi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Otomobil sürücüsü Ferah B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken Halide B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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