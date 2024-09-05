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Burdur'da yaşlı kadının evinde çamaşır makinesi yangını

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Burdur'da yaşlı bir kadının evinde çamaşır makinesi yangını çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Burdur'da yaşlı kadının yaşadığı evde çamaşır makinesinden çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Burdur merkez Konak Mahallesi Kazancı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bodrum katta yaşayan Dürdane İşcen'in (77) yaşadığı evde çamaşır makinesi bir anda alev aldı. Yangını görenlerin yardımıyla yaşlı kadın evden çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Acil Durum 3-sayfa İtfaiye Güncel burdur Yaşam

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