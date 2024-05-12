Burdur'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

BURDUR - Burdur'da yalnız yaşayan yaşlı adamdan haber alamayan komşularının haber vermesi sonucu eve gelen oğlu eve geldiğinde babasını yerde hareketsiz yatar vaziyette görünce haber verdiği sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Olay saat 21.30 sıralarında Burdur Merkez Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde tek başına yaşayan Şahin Korkmaz'dan(64)'dan haber alamayan komşuları evinin ışığının yandığı halde kapıyı açmaması üzerine oğluna haber verdi. Eve gelen oğlu çatıdan girdiği evde babasını yerde hareketsiz halde bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen adli tabip ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Şahin Korkmaz'ın ölümü normal olarak değerlendirilince Şahin Korkmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.