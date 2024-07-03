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Burdur'da yapılan operasyonlarda 4 şüpheli tutuklandı

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haziran ayı boyunca yapılan 20 operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haziran ayı boyunca yapılan 20 operasyonda yakalanan 31 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haziran ayında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak düzenlenen 20 operasyonda yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapılan 31 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 27'si ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Düzenlenen operasyonlarda 10 gram bonzai, 6 gram eroin, 5 gram metamfetamin, uyuşturucu kullanma aparatları, 790 paket sigara, 14 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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