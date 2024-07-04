Burdur'da yapılan asayiş uygulamalarında 7 firari hükümlü yakalandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 11-30 Haziran tarihleri arasında yaptığı genel asayiş uygulamalarında yakalanan 7 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 11-30 Haziran tarihleri arasında meydana gelen 84 asayiş olayında 105 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 49 bin 596 şahıs sorgulamasından 81 aranan şahıs, 24 bin 66 araç sorgulamasından 7 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yakalanan 7 firari hükümlü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BURDUR