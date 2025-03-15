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Burdur'da Yangın: Sobadan Çıkan Alevler Kısa Sürede Söndürüldü

Burdur'da Yangın: Sobadan Çıkan Alevler Kısa Sürede Söndürüldü
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Burdur'un Pazar Mahallesi'nde işçilerin kaldığı evde yanar vaziyette bırakılan soba, yangına sebep oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Yangının sobadan çıktığını kabul etmeyen ev sakinleri ile itfaiye çavuşu arasında geçen komik diyalog ise çevredekilere neşeli anlar yaşattı.

Burdur'da işçilerin kaldığı evde yanar vaziyette bırakılan sobadan kaynaklanan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının sobadan çıktığına inanmayan ev sakinleri ile itfaiye çavuşu arasındaki sohbet çevredekileri güldürdü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Pazar Mahallesi Kadayıfcı Sokak üzerinde bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgilere kaldıkları evde sobayı yakan işçiler dışarı çıktı. Yanar vaziyetteki soba bacasının tutuşması sonucu alevler evin kapısına asılı bezlerin üzerine düşerek tutuşturdu. Evin içindeki alevleri gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Ev sakinleri yangının sobadan çıktığına ikna olmadı

Yangın söndürüldükten sonra eve gelen işçilere yangının sobadan çıktığını ve eve alevlerin düştüğünü anlatan itfaiye çavuşuna inanmayan işçiler ile çavuş arasındaki sohbet çevredekileri gülümsetti.

Yangında evde maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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