Burdur'da köyde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır kullanılmaz hale geldi
Kozluca köyünde çıkan yangında, 2 katlı bir ev ile bitişikteki ahır ve tek katlı bir ev alev alev yandı. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kozluca köyünde M.U.'ya ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahır ile T.U.'ya ait tek katlı eve sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken evlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa