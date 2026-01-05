Haberler

Burdur'da köyde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır kullanılmaz hale geldi

Burdur'da köyde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır kullanılmaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kozluca köyünde çıkan yangında, 2 katlı bir ev ile bitişikteki ahır ve tek katlı bir ev alev alev yandı. Yangın sonrası can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.

Burdur'da Kozluca köyünde çıkan yangında 2 ev ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde merkez ilçeye bağlı Kozluca köyünde M.U.'ya ait 2 katlı evde henüz bilinmeyen sebepten yangın çıktı. Alevler bitişikteki ahır ile T.U.'ya ait tek katlı eve sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken evlerde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı

8 gündür aranan Elif'ten acı haber geldi
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı

Arkasına baktı ama her şey için çok geçti
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Trump 'Grönland'a ihtiyacımız var' dedi, tepkiler art arda geldi

"Rus ve Çin tehdidi var" diyen Trump o ülkeyi almakta epey kararlı
Inter'e yan bakılmıyor! Bologna'yı devirdi, liderliği bırakmadı

Bu takımı kim durduracak?