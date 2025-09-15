Haberler

Burdur'da Yangın: 2 Bin Saman Balyası Yandı
Güncelleme:
Yangın, akşam saatlerinde Çallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.O.'ya ait saman balyaları yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin saman balyasının zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
