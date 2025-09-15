Burdur'da Yangın: 2 Bin Saman Balyası Yandı
Burdur'un Çallıca köyünde meydana gelen yangında, N.O.'ya ait yaklaşık 2 bin saman balyası yanarak zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Yangın, akşam saatlerinde Çallıca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.O.'ya ait saman balyaları yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 bin saman balyasının zarar gördüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa