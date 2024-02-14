Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Yakalanan 5 Firari Cezaevine Gönderildi

Güncelleme:

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan genel asayiş çalışmaları sonucunda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı genel asayiş çalışmaların yakalanan ve haklarında farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-11 Şubat tarihleri arasında meydana gelen 33 asayiş olayında 39 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. İl genelinde yapılan 35 bin 880 şahıs sorgulamasından 99 aranan şahıs, 17 bin 358 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Burdur Ceza Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Zaman Makinesi 1973 filmi oyuncuları kim? Zaman Makinesi 1973 filmi konusu, oyuncuları ve Zaman Makinesi 1973 özeti! Bizim Hoca: Bezdum Da filmi oyuncuları kim? Bizim Hoca: Bezdum Da filmi konusu, oyuncuları ve Bizim Hoca: Bezdum Da özeti! Bizum Hoca 2 nerede, ne zaman çekildi? Bizum Hoca 2 kaç yılında çıktı? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 148. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? ATV canlı izleme linki! Yaz tatili kısalıyor mu? Okullarda yaz tatili kaç gün olacak? MEB'ten yeni karar! Fırat Nehri'ne siyanür mü karıştı? Bakanlıktan açıklama geldi Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Hepsiburada çöktü mü? Hepsiburada neden açılmıyor? Sorun ne? Türkiye'de kayıt dışı telefon kullanımında rekor! Kayıt dışı telefon sayısı kaç oldu? 15 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 15 Şubat Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ankaragücü - Galatasaray maçı nerede oynanacak? Ankaragücü - Galatasaray maçı hangi statta oynanacak? Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo İsrail askerleriyle neden dans etti? 14 Şubat sevgililer günü nereden çıktı? 14 Şubat sevgililer günü tarihçesi nedir? Gram altın ne kadar, kaç TL? 14 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title