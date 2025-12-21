Haberler

Burdur'da bir kişi uzman çavuşun silahıyla hayatını kaybetti

Burdur'da bir kişi uzman çavuşun silahıyla hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Kemer ilçesindeki evde, bir tartışma sonucu uzman çavuşun silahından çıkan mermiyle yaralanan Mustafa C., hastanede hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği üzerinde duruluyor.

Burdur'un Kemer ilçesinde evde arkadaşlar arasında çıkan tartışmada uzman çavuşun silahıyla yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, gece saatlerinde Kemer ilçesi Yeni Cami Mahallesi Çakmak Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Karaman'dan gelen Mustafa C. (47), kardeşiyle birlikte Kemer'de oturan ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arkadaşının evine geldi. Burada çıkan tartışmada Mustafa C., uzman çavuşun silahından çıkan mermi ile ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Mustafa C., kurtarılamadı. Olay anında evde bulunan kişilerin ifadesine başvurulurken, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Şahısların ilk ifadesinde Mustafa C.'nin intihar ettiğini söyledikleri öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat çok yönlü sürüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim

Bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
TBMM'de 'kriz' tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca dananın kuyruğu koptu

TBMM'de "kriz" tartışması! Döviz kürsüye sığmayınca olanlar oldu
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada

Mide bulandıran iddiaya meydan dayağı! O anlar kamerada
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Bakan Güler sürpriz çalışmayı duyurdu: Askerlikte devrim gibi yenilik

Askerlikte devrim gibi yenilik
Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu

Güllü'nün kızı Tuğyan tutuklandıktan sonra ilk kez konuştu
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Almanya'nın Fürth kentinde yaşayan 36 yaşındaki kadın, tren altında kalarak hayatını kaybetti

Almanya'da bir Türk, trenin altında kalarak hayatını kaybetti
Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Bugün İslam alemi için 33 yıl sonra bir ilk yaşanıyor
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Bomba elimde patladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan Özgür Özel'e ağır gönderme

CHP'den istifa eden vekilden Özel'e ağır gönderme! Lanet okudu
title