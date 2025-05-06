Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonları

Burdur İl jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-30 Nisan tarihleri arasında planlı operasyonlar yürütüldü.

Yapılan 31 operasyonda, toplam 46 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bu şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Operasyonlar kapsamında 5 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, 4 adet tabanca şarjörü ve 138 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ayrıca 2 adet av tüfeği fişeği ile 3 adet kesici delici bıçak da bulundu.

Kaçak içki üretimine yönelik çalışmalarda ise 40 litre el yapımı şarap, 130 litre el yapımı bira, 16 litre el yapımı viski ve 2 litre el yapımı rakı ele geçirilirken, bir adet şişe kapatma aparatı, 750 adet bira kapağı ve 500 adet boş şişeye de el konuldu.

Operasyonlarda ayrıca 18 adet alkol aroması ve 12 adet alkol damıtma kiti bulundu. Kaçak tütün ve tütün ürünlerine ilişkin aramalarda ise 6 kilogram tütün, bin 300 adet makaron, 31 adet sigara kağıdı ve 8 adet elle makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 24 adet kulaklık, 16 adet akıllı saat, 14 adet dijital materyal, 5 adet telefon bataryası, 2 adet dedektör ve 6 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere yönelik operasyonda 1 kilo 331 gram bonzai, 5 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 3 gram skunk ele geçirilirken, 62 adet uyuşturucu kullanma aparatı da jandarma ekiplerince imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadelede etkin ve kararlı çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurguladı. - BURDUR