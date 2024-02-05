Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 7 Tutuklama

Burdur'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 28 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ocak ayında cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli olarak kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik icra edilen 18 faaliyette yakalanan 26 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 12 şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Müdahale edilen olaylarda 23 gram eroin, 1 gram bonzai, 322 adet ecza hap, 300 adet sentetik ecza, 23 bin TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 3 adet dedektör ve 2 adet kazma ele geçirildi. - BURDUR