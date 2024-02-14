Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 2 Tutuklama
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlar sonucunda ise çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve diğer suç unsurları ele geçirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 Şubat-11 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele'ye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 22 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 23 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15'i ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Müdahale edilen olaylarda; 4 gram eroin, 9 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 85 adet sentetik ecza, 4 adet kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu, 57 adet senet, 4 adet araç rehin sözleşmesi, 1 adet sondaj kamyonu ele geçirildi. - BURDUR