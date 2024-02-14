Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 2 Tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 1 Şubat-11 Şubat tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele'ye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 22 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 23 şüpheliden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 15'i ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda; 4 gram eroin, 9 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 85 adet sentetik ecza, 4 adet kullanma aparatı, 1 adet cep telefonu, 57 adet senet, 4 adet araç rehin sözleşmesi, 1 adet sondaj kamyonu ele geçirildi. - BURDUR