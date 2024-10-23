Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları: 3 Tutuklama

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 11-21 Ekim tarihleri arasında yaptığı uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda malzeme ele geçirilirken 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-21 Ekim tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, kaçakçılık ve narkotik suçlarla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Bu çerçevede yapılan 13 operasyonda yakalanarak hakkında adli işlem yapılan 17 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müdahale edilen olaylarda; 1 adet dedektör, 8 adet muhtelif kazı malzemesi, 40 adet elektronik sigara, 7 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca üst kapak takımı, 1 adet av tüfeği, 17 adet tabanca mühimmatı, 67 adet av tüfeği mühimmatı, 75 adet kurusıkı tabanca fişeği, 24 gram bonzai, 3 gram metamfetamin, 2 gram eroin ve 3 adet kullanma aparatı ele geçirildi. - BURDUR