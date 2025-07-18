Burdur'da Uyuşturucu ve Fuhuş Çetesine Operasyon: 6 Tutuklama

Burdur'da Uyuşturucu ve Fuhuş Çetesine Operasyon: 6 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur merkezli 3 ilde, uyuşturucu ve fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı. Operasyonda ruhsatsız silahlar ve büyük miktarda para ele geçirildi.

Burdur merkezli 3 ilde uyuşturucu ve fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yapılan çalışmalarda, Tefenni ilçesinde faaliyet gösteren bir otel ve gazinonun işletmeciliğini yapan M.A. ile beraberindeki kişilerin çeşitli suçlara karıştığı tespit edildi. Burdur merkezli Kayseri ve Antalya illerinde 14 Temmuz'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2 ruhsatsız tüfek, 1 tabanca, 2 şarjör, 15 fişek, 1 teleskopik cop ve çok sayıda cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 120 bin TL ele geçirildi. Otel ve gazinoda yapılan kontrollerde 7 yabancı uyruklu kadın hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı, işletmeler ise mühürlendi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "fuhşa teşvik ve aracılık etme", "tehdit ve şantaj", "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trafikte 'kaynak' yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip, 4 milyon lira ceza kesti

Trafikte bunu yapanlar yandı! Polis tek tek tespit edip ceza kesti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi

Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi! Çile bitiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.