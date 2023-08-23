Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 3 Kişi Tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ş.A., H.D., A.K., N.Y. ve H.E. ile bahse konu şüphelilerden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 12 şahıs, 22 Ağustos günü 5 ikamet ve 1 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı. Bahse konu adreslerde yapılan aramalarda 88 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası, 1,90 gram esrar ve uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ve "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak" suçları çerçevesinde tahkikat başlatıldı. Aynı gün adli mercilere sevk edilen şüphelilerden N.Y. ve H.E. serbest bırakılırken, Ş.A., H.D. ve A.K. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR