Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde durdurulan bir araçtaki O.B. ve F.A.'nın üzerinde; 25 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi. Şahıslar hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan işlem başlatıldı. Çalışmaların devamında şahıslara ele geçirilen uyuşturucu maddeleri sattığı tespit edilen S.S.S. ve K.T. isimli şüpheliler 14 Şubat günü düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 26 adet kullanımı kontrole tabi hap, 0,15 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ölçümü ve kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.S.S. ve K.T. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR