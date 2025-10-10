Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Tutuklama

Burdur'da narkotik ekiplerince üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde E.U. isimli şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 960 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR