Burdur'da Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Tutuklama
Burdur'da narkotik ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu bulunan E.U. isimli şüpheli tutuklandı. Yapılan aramalarda 2 bin 960 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde E.U. isimli şüpheli şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 960 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçaları ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa