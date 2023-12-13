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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda Çok Sayıda Madde Ele Geçirildi

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 20 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 33 gram bonzai ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1 Aralık -11 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu icra edilen 12 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 13 şüpheli şahıstan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest, 9'u ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda 20 gram eroin, 22 gram metamfetamin, 33 gram bonzai, 3 adet sentetik ecza, 100 gram skunk, 14 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet makas ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Burdur Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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