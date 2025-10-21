Haberler

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Gözaltı

Güncelleme:
Burdur'da jandarma ekipleri tarafından yapılan narkotik suçlarla mücadele çalışmaları sonucunda 5 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir çok uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele kapsamında narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 16 - 20 Ekim tarihleri arasında Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu A.G., C.T., P.T., M.T. ve İ.Ç isimli 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 20 kullanımlık kannabinoid, 8 gram metamfetamin maddesi, ve 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
