Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve kullanma aparatları ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan çalışmalarda icra edilen 12 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest, 10'u ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı.

Müdahale edilen olaylarda; 7 gram eroin, 6 gram metamfetamin, 11 gram esrar, 10 gram bonzai, 1 gram kenevir tohumu, 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. - BURDUR