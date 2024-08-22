Burdur'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-20 Ağustos tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak yapılan 15 operasyonda yakalanarak adli/idari işlem yapılan 15 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine sevk edildi, 14'ü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 20 gram bonzai, 7 gram eroin, 4 adet sentetik ecza, 1 adet yabancı plakalı araç ele geçirildi. - BURDUR