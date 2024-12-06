Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Üç Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Aralık'ta yapılan çalışmalar sonucunda il merkezinde durdurulan bir araçta uyuşturucu ele geçildilldi. Araçta bulunan F.A., A.K., L.Ü. isimli 3 şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda yaklaşık 670 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçası, 0.85 gram esrar, 1 adet kullanımı kontrole tabi hap ele geçirildi. - BURDUR