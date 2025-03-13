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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
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Burdur'da emniyet ekiplerinin uygulama noktası ile gerçekleştirdiği çalışmada durdurulan araçta çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli E.A.D. gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur'da emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde uygulama noktada durdurulan bir araçta çok sayıda uyuşturucu madde çıkmasının üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik olarak 10 Mart tarihinde uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde bulunan E.A.D. isimli şüpheli şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalar sonucunda, uyuşturucu madde çıkması üzerine gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda toplam; 266,39 gram skunk, 14,4 gram kokain, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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