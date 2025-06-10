Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da yapılan narkotik operasyonunda, sentetik uyuşturucu madde ile yakalanan N.C.Ö. ve L.B. isimli iki şüpheli mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.

Burdur'da polis ekipleri tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda, sentetik uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanması ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 29 Mayıs 2025 tarihinde il merkezinde N.C.Ö. ve L.B. isimli şüpheli şahısların üst araması gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, 7 bin 250 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası ele geçirildi.

Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak N.C.Ö. ve L.B. hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Madleen baskınında gözaltına alınan Greta Thunberg dahil 4 kişi İsrail'den sınır dışı edildi

Greta Thunberg dahil 4 aktivist sınır dışı edildi
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Eski Galatasaraylı Angelino'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak

Eski Galatasaraylı'dan tarihi imza! Yılda 22 milyon euro kazanacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ü mezarında da rahat bırakmadılar

Sena'yı mezarında da rahat bırakmadılar
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Mermerli Plajı'nda 1000 liralık giriş ücreti tepki çekti! Valilik araya girdi

Giriş ücreti 1000 lira olan plaj kriz yarattı! Araya valilik girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.