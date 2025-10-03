Haberler

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri narkotik suçlarla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevesinde, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; narkotik ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışmaları neticesinde Ö.Ö. isimli şahısın üzerinde arama yapıldı. Aramada, 320 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu çerçevesinde gözaltına alınan şüpheli Ö.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

