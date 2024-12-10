Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltına Alındı

Burdur'da jandarma tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Aralık'ta savcılık koordinesinde yapılan operasyonda, S.K. isimli bir şüphelinin üzerinde 15 gram eroin, 1 adet sentetik ecza, 3 kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem yapılan S.K. sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR