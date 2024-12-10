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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltına Alındı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Gözaltına Alındı
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Burdur'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, S.K. isimli şahıs üzerinde 15 gram eroin ve sentetik ecza ile yakalandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur'da jandarma tarafından üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7 Aralık'ta savcılık koordinesinde yapılan operasyonda, S.K. isimli bir şüphelinin üzerinde 15 gram eroin, 1 adet sentetik ecza, 3 kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve hakkında adli işlem yapılan S.K. sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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