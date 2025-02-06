Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ekim-20 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar sonrasında düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken adli mercilere sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ekim-20 Ocak tarihleri arasında İl merkezinde ve Bucak ilçesinde yapılan çalışmalar neticesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli işlem yapılarak ve adli mercilere sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan operasyonlarda 3.07 gram eroin, 15 adet sentetik ecza, 9.99 gram metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 3 bin 900 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edilmiş kağıt parçaları, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 37 bin 950 TL ele geçirildi. - BURDUR