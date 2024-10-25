Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 farklı adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından 21 Ekim tarihinde düğmeye basılan narkotik operasyonunda yapılan takip sonucunda 25 Ekim tarihinde Bucak ilçesinde 6 şüpheliyi yakalamaya yönelik 5 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde, araçlarında ve üzerlerinde yapılan adli aramalarda; 40 gram kokain, 70 gram eroin, 77 adet sentetik ecza hap, 2 gram kubar esrar, 140 kullanımlık sentetik kannabinoid (bonzai), 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet cep telefonu, 26 bin 50 TL para ele geçirildi.

Operasyon sonucunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüphelinin hala gözaltı işlemleri sürüyor. - BURDUR