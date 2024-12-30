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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Gözaltında
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde uyuşturucu madde bulunması üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi tutuklanırken diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde uyuşturucu madde çıkası üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklanırken diğer 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde durdurulan bir araçta bin 935 kullanımlık sentetik kannobinoid emdirilmiş kağıt parçası ve 14.40 gram metamfetamin bulunması üzerine araçta bulunan A.E., B.Ü, A.D.A. ve K.E.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.E.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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