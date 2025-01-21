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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, durdurulan araçta bulunan 2 bin 350 kullanımlık sentetik kannabinoid içeren kağıt parçası nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak günü yapılan çalışmalarda, il merkezinde durdurulan bir araçta bulunan yapılan aramada 2 bin 350 kullanımlık sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt parçası bulunmasının üzerine araçta bulunan M.D., O.B. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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