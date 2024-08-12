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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

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Burdur'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde çıkınca gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde çıkınca gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Burdur'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 6 Ağustos günü il merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 9 adet ecstacy, sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 7 bin 240 kullanımlık 3 adet kağıt parçası ve 9 adet kullanımı kontrole tabi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.O.B., M.A.Ö. ve M.A.D. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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