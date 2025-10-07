Haberler

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 225 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi

Burdur'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 225 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele sürüyor. Bu çerçevede Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada 225 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR

