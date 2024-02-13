Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Burdur'da polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde çıktı. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 06 Şubat tarihinde il merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada, 17.50 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu madde tartmaya yarayan hassas terazi ele geçirildi. Araçta bulunan D.G. ve A.Y. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR