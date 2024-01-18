Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Burdur'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarında çok sayıda uyuşturucu madde çıkan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 14 Ocak tarihinde İl merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada; sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 600 kullanımlık kağıt parçası ve 2,37 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçta bulunan Y.S. ve A.S. isimli şahıslar gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu çerçevesinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR