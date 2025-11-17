Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gram Bonzai Ele Ge geçirildi

Burdur'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda 14 gram bonzai ele geçirilirken olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, kolluk birimleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı ile mücadele kararlılıkla devam ediyor. Bu çerçevede, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucu G.D., Ö.D. ve A.B. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 14 gram kannabinoid / bonzai ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. - BURDUR