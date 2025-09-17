Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur'da polis ekiplerince yapılan çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma yürütüldü. Bu çerçevede Ş.C. isimli şahısın üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı. Aramada 5 bin 96 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 0,21 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 23,61 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 200 Euro, 81 bin TL, 2 adet bilezik ele geçirildi. Şüpheli Ş.C 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURDUR