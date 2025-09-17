Haberler

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Burdur'da polis, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelenilen bir kişinin evinde ve aracında yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Burdur'da polis ekiplerince yapılan çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına ve deşifresine yönelik çalışma yürütüldü. Bu çerçevede Ş.C. isimli şahısın üzerinde, aracında ve ikametinde arama yapıldı. Aramada 5 bin 96 kullanımlık sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen kağıt parçası, 0,21 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 23,61 gram uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 200 Euro, 81 bin TL, 2 adet bilezik ele geçirildi. Şüpheli Ş.C 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
