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Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Tutuklandı

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Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklandı. Operasyonda sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 10 Aralık günü il merkezinde durdurulan araç ve araçta bulunan U.B. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık bin 530 kullanımlık 6 adet kağıt parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan U.B. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Burdur Güvenlik Ceza Uyuşturucu Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

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