Burdur'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şahıs Tutuklandı

Burdur İl Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda aracında uyuşturucu madde bulunan bir şahıs tutuklandı. Operasyonda 20 gram metamfetamin ve 80 içimlik bonzai ele geçirildi.

Burdur İl Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu aracında uyuşturucu madde bulunan 1 şahıs tutuklandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu 05.10.2023 tarihinde Burdur'un Bucak ilçesi mülki sınırları içerisinde M.B. isimli şahsın üzerinde ve kullandığı araçta yapılan adli aramada 20 gram metamfetamin, 80 içimlik bonzai maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının kararı ile gözaltına alınan M.B. isimli şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR