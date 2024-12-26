Burdur'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
Burdur'da polis tarafından durdurulan yolcu minibüsünde üzerinde uyuşturucu bulunan İ.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda 440 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Burdur'da polis ekiplerince durdurulan minibüste üzerinde uyuşturucu ile yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde durdurulan bir yolcu minibüsündeki İ.Y.'nin üzerinde kağıda emdirilmiş 440 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURDUR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa