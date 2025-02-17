Burdur'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı

Burdur'da araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Şubat'ta kent merkezinde durdurulan araçta üzerinden uyuşturucu çıkan araç sürücüsü S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan araçta ve şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 705,79 gram skunk, bin 200 TL, 4 bin 840 Tayland bahtı, 4 bin euro, 600 dolar, 10 pound ve 220,95 gram altın ele geçirildi. - BURDUR