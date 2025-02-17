Burdur'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Şahıs Tutuklandı
Burdur'da yapılan operasyonda araçta ve ikamette uyuşturucu madde ile çeşitli para ve altın ele geçirildi. Şahıs tutuklandı.
Burdur'da araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Şubat'ta kent merkezinde durdurulan araçta üzerinden uyuşturucu çıkan araç sürücüsü S.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan araçta ve şüphelinin ikametinde yapılan aramada; 705,79 gram skunk, bin 200 TL, 4 bin 840 Tayland bahtı, 4 bin euro, 600 dolar, 10 pound ve 220,95 gram altın ele geçirildi. - BURDUR