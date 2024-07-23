Üye Girişi
Haberler

Burdur'da Unutulan Çanta Paniğine Son

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda unutulan çantadan şüphelenen trafik polislerinin ihbarı üzerine çevrede güvenlik önlemi alınarak uzman ekip tarafından patlatılmak üzere olan çantanın sahibi olay yerine gelince gerçek ortaya çıktı, patlatma işlemi iptal edildi.

Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda unutulan çantadan şüphelenen trafik polislerinin ihbarı üzerine çevrede güvenlik önlemi alınarak uzman ekip tarafından patlatılmak üzere olan çantanın sahibi olay yerine gelince gerçek ortaya çıktı, patlatma işlemi iptal edildi.

Olay, saat 10.20 sıralarında Burdur merkez Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, meydanda uygulama yapmak için görev alan trafik ekipleri meydanda bulunan bankın üzerinde sahipsiz bir çanta buldu. Olaydan şüphelenen trafik ekipleri durumu merkeze bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edilirken meydanda şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı. Aynı esnada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını geriye dönük olarak izleyen polis ekipleri, kameralardan çantayı bırakıp oradan uzaklaşan arabanın plakasını bularak takibe aldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı hazırlıklarını sürdürürken çantayı orada bırakan aracın sahibi S.K. polis ekipleri tarafından bulunarak olay yerine getirildi.

Burada polislere durumu anlatan S.K., 12'nci sınıf öğrencisi oğlu M.E.K.'nin (17) bisikletiyle dershaneye gittiği esnada bisikletten düştüğünü ve buraya oturarak kendisini aradığını, kendisinin de aracıyla gelip oğlunu ve bisikleti alarak oradan ayrıldığını ama çantayı orada unuttuğunu söyledi. Polis ekipleri eşliğinde açılan çantadan ders kitapları çıkınca durumun yanlış anlaşılmadan ibaret olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine güvenlik önlemlerini sonlandıran ekipler normale döndü. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Meydanı trafik Burdur 3.Sayfa Güncel Haberler

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Canlı Anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Canlı Anlatım! Maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 23-24 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title