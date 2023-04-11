Burdur'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü etkinlikleri

Burdur'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. Yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde çelenk sunulup şehitliklere karanfil bırakıldı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. Yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Burdur İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Burdur Şehitliği'ne geçildi. Şehitlikte düzenlenen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Burdur Müftüsü Enver Türkmen tarafından Kuran-ı Kerim okunması ve dualar edilmesinin ardından tören sona erdi.

Tören'e Burdur Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, İl Müdürleri, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Okyar, polis ve jandarma personelleri katıldı. - BURDUR