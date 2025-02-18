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Burdur'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
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Burdur'un Kemer ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan 61 yaşındaki Şeref Deniz hayatını kaybetti. Olay anı, tarla sahibinin cep telefonuyla kaydettiği video ile belgelendi.

Burdur'un Kemer ilçesinde tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı ise o sırada tarla sahibinin telefonuyla çektiği videoya yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 DU 398 plakalı traktörüyle Ukrayna vatandaşı D.O.'ya ait tarlayı tesviye eden Şeref Deniz (61), yokuş aşağı kayıp devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı. Tarla sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Deniz'in hayatını kaybetti belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Deniz'in cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan kazaya tanık olan tarla sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Kazadan önce tarlasının tesviye edilmesini kaydetmek için cep telefonu ile video çekmeye başlayan tarla sahibi D.O., "Sizinle bir video paylaşmak istiyorum" diyerek o an gerçekleşen kazayı tesadüfen kayıt altına aldı. Kameraya yansıyan görüntülerde traktörün bir anda kayarak takla attığı, Şeref Deniz'in de traktörün camından yere düştüğü görülüyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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