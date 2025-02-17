Burdur'da Traktör Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Kemer ilçesinde tarlayı sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kemer ilçesine bağlı Akçaören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 DDU 388 plakalı traktörüyle başkasına ait tarlayı süren Şeref Deniz (61) yokuş aşağı kayıp devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı. Tarla sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Deniz'in hayatını kaybetti belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası Deniz'in cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan olayı gören tarla sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR