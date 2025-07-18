Burdur'da Traktör Devrildi, Öğretmen Hayatını Kaybetti

Burdur'da tarladan topladığı taşları dere kenarına boşaltmak isterken traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 52 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni, olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakınları tarafından bulundu. Acı haberi alan ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Burdur merkeze bağlı Kayaaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaz tatili için geldiği Kayaaltı köyünde tarladaki taşları traktör sepetine dolduran öğretmen Alim Coşkun (52), taşları boşaltmak için köy içinde bulunan dere kenarına geldi. Traktörüyle dereye doğru geri yanaştığı esnada kontrolden çıkan traktör dereye devrildi. Olaydan bir süre sonra Alim Coşkun'a ulaşamayan yakınları köyde arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonrasında dere içinde traktörü fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde devrilen traktörün altında kalan Alim Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Vinç yardımıyla traktörün kaldırılmasının ardından Coçkun'un cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşi ve kızının feryatları yürekleri dağladı

Eşinin traktörün altında kalan cansız bedeninin çıkarılmasını çaresizlik içinde bekleyen Alim Coşkun'un eşi, olay yerinde güçlükle ayakta durabildi. Büyük üzüntü yaşayan kadın acı haberi duyarak gelen kızına sarıldı. Gözyaşları içinde "Öksüz kaldık" diyerek feryat etti. Alim Coşkun'un Isparta'da öğretmen olduğu, yaz tatili için köye geldiği öğrenildi. - BURDUR