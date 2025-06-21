Burdur'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Atan Araçta Sıkıştı

Burdur'da Trafik Kazası: Sürücü Takla Atan Araçta Sıkıştı
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Burdur'da bir hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atması sonucu sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Antalya – Burdur Karayolu'nun Boğazköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 AAE plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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